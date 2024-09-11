Европа снова ругается из-за нелегалов. Мигрантов норовит отвадить каждый

А вот решение Германии ввести новые меры пограничного контроля для борьбы с нелегалами вызвало в ЕС куда более серьезные опасения. На этой неделе министр внутренних дел страны Нэнси Фезер сообщила, что вскоре Германия начнет проверять прибывающих в страну из всех девяти соседних с ней стран. В прошлом такие проверки иногда устаивались на границах с Польшей, Австрией, Чехией и Швейцарией, что, по данным МВД страны, позволило с октября прошлого года отправить восвояси около 30 тыс. человек, документы которых были недействительны и которые не имели права на въезд в Германию. Теперь же немецкие пограничники получат право задерживать на срок до пяти недель и мигрантов, прибывающих со стороны Франции, Люксембурга, Нидерландов, Бельгии и Дании, чтобы оценить, имеют ли они право просить убежища в Германии.