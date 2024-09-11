Глава Турции Эрдоган выступил за возвращение Крыма Украине

Турецкий лидер напомнил, что ровно 80 лет назад Иосиф Сталин принял решение о депортации крымских татар и переселении их из Крыма в Узбекистан, соседние районы Казахстана и Таджикистана и ряд регионов РСФСР. Он подчеркнул, что боль от трагедии, которую пережили крымские татары, насильственно изгнанные со своей родины, не утихает до сих пор, а «аннексия Крыма, против которой Турция выступала с первого дня, еще больше усугубила страдания».