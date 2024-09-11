Boston.com: самые яркие и цитируемые моменты из дебатов Харрис и Трампа

Boston.com предлагает подборку из наиболее примечательных и достойных цитирования фрагментов прошедших дебатов.
Общие моменты
Вице-президент открыла поединок силовым приемом, пройдя по сцене к Трампу, чтобы пожать ему руку. «Камала Харрис», — представилась она, поскольку пара встретилась впервые. — «Давайте устроим хорошие дебаты». Трамп ответил ей: «Рад знакомству. Получайте удовольствие!»
Этот обмен репликами задал тон предстоящим 90-минутным дебатам.
Она контролировала ход беседы, провоцируя Трампа выпадами в адрес его экономической политики, отказа признать свое поражение на выборах 2020 года и даже выступлений на митингах.
В своем первом ответе бывший прокурор заявила, что предлагаемые Трампом торговые пошлины фактически создадут налог с продаж для среднего класса. Затем она обвинила Трампа в том, что в руководстве самой страшной атакой на американскую демократию со времен Гражданской войны — штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Соперница Трампа также осудила его за то, как он советовал женщинам обращаться со своим телом. И высмеяла похвалу экс-президента «в адрес диктаторов, которые, съедят его на обед».
«Вы действительно проиграли эти выборы», — сказала Харрис о президентской гонке 2020 года. Тогда выиграл Джо Байден, но Трамп по-прежнему настаивает на своей победе. «Дональда Трампа уволили 81 миллион человек», — язвительно напомнила Харрис, имея в виду общее количество голосов, отданных за Байдена.
Заметно раздражаясь, Трамп настаивал на том, что собирает более масштабные митинги, чем она.
Постоянно улыбающаяся Харрис часто обращалась к американскому народу, переводя внимание с Трампа. «Вы не услышите, как он говорит о ваших потребностях, ваших мечтах и ваших желаниях, — уверяла она. — Я считаю, что вы заслуживаете президента, который действительно ставит вас на первое место».
По словам Трампа «иммигранты разрушили ткань страны». Он постоянно связывал Харрис с Джо Байденом. «Она — Байден, — безапелляционно заявил экс-президент. — Худшая инфляция, которая у нас когда-либо была. Ужасное состояние экономики, потому что инфляция сделала ее такой. И ей это не сойдет с рук».
Очевидно, что я не Джо Байден и уж точно не Дональд Трамп. И то, что я предлагаю, — это новое поколение лидеров для нашей страны.
Трамп также обрушился на Харрис за то, что она отошла от некоторых прогрессивных позиций, которые занимала на президентских праймериз Демократической партии в 2020 году. Он призвал избирателей не верить более умеренному тону в кампании 2024 года.
«Теперь она прониклась моей философией. Я собирался даже послать ей бейсболку MAGA», — пошутил Трамп, имея в виду красные бейсболки с аббревиатурой MAGA («сделаем Америку снова великой»), которые носят многие его сторонников.
Тейлор Свифт
Один из самых важных моментов произошел уже по окончании дебатов.
Тейлор Свифт опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, суд в России признал ее экстремистской организацией, ее деятельность запрещена), в котором написала, что считает Харрис «одаренным лидером» и призвала своих поклонников дать собственную оценку и принять собственные решения. Она подытожила, что уже «провела свое исследование и сделала свой выбор», намекая на Харрис.
Расовая принадлежность Харрис
Модератор ABC Дэвид Мьюир прямо поспросил Трампа прокомментировать августовское заявление по поводу того, что Харрис с опозданием «стала чернокожей». Харрис — чернокожая и выходец из Южной Азии, выпускница университета Говарда в Вашингтоне, который исторически считается учебным заведением для темнокожих.
Но Харрис шанс не упустила и выдала длинный список расовых противоречий Трампа: судебное разбирательство в связи с дискриминацией в отношении потенциальных темнокожих жильцов его многоквартирных домов в Нью-Йорке в 1970-х годах; рекламу, призывающая казнить темнокожих и латиноамериканских подростков, которые были ошибочно арестованы по делу бегуна в Центральном парке в 1980-х годах; заявления о том, что бывший президент Барак Обама родился не в США.
Аборты
Харрис выступила с резким заявлением в защиту права на аборты. Резкие аргументы ярко контрастировали с бессвязными комментариями президента Джо Байдена по этому вопросу во время июньских дебатов с Трампом.
Правительство и Дональд Трамп, безусловно, не должны указывать женщине, что делать со своим телом.
Она указала на ситуации, в которых женщины, сталкиваются с медицинскими осложнениями, мучительными решениями и необходимостью ехать за пределы штата, чтобы сделать аборт.
Трамп был не менее яростен в своей защите.
«Я оказал большую услугу, сделав это. Для этого потребовалось мужество, — сказал Трамп об отмене решения по делу “Роу против Уэйда” и конституционной защите абортов. — И Верховный суд проявил большое мужество, сделав это. Я отдаю должное этим шести судьям».
(Прим.ред.: Верховный суд США 22 января 1973 года объявил решение по делу «Роу против Уэйда», легализовавшее аборты во всей стране. Ранее они считались незаконными в 30 штатах, а в оставшихся штатах доступ к ним был ограничен определенными показаниями. Однако 24 июня 2022 года Верховный суд отменил действие этого решения и лишил право на аборт конституционной защиты).
Опросы показали значительное противодействие отмене решения по этому делу.
Кто говорит?
«Подождите-ка, сейчас говорю я, — сказал Трамп. — Звучит знакомо?».
Он по-своему интерпретировал фразу, которую Харрис использовала в знаменитом выступлении против Майка Пенса на дебатах в 2020 году. Тогда Камала упрекнула оппонента за то, что он ее перебивает, сказав: «Господин вице-президент, говорю я».
Сообщение колеблющимся избирателям
Харрис обратилась с явным призывом к избирателям по всему политическому спектру, включая республиканцев. Она отметила, что является владельцем оружия. Кандидат в президенты США также упомянула «покойного великого Джона Маккейна», которого Трамп критиковал за попадание в плен на войне. Камала перечислила многих республиканцев, которые ранее служили в администрации Трампа, но теперь поддержали ее избирательную кампанию.
Харрис, вспомнив о штурме Капитолия 6 января 2021 года, еще раз обратилась к избирателям-республиканцам. «Пора перевернуть страницу… В нашей кампании есть место и для вас», — заверила она.
Сдержанность Трампа
Трамп пустился в рассуждения о том, что гаитянские иммигранты в Огайо едят домашних питомцев — собак и кошек. Он делал упор на то, что администрация Байдена-Харрис допускает въезд в США иммигрантов, опасных для местного населения. Модератор Мьюир отметил, что местные чиновники опровергают эти слухи.
Трамп обвинил Харрис и Байдена в подстрекательстве. «Я, возможно, получил пулю в голову из-за того, что они обо мне говорили», — сказал Трамп об июльском покушении на свою жизнь, совершенном вооруженным человеком, мотивы которого неизвестны.
На вопросы о том, несет ли он какую-либо ответственность за беспорядки в Капитолии, Трамп повысил голос и обвинил демократа Нэнси Пелоси, бывшую в то время спикером палаты представителей, и демократического мэра Вашингтона. Он отметил, что с зачинщиками беспорядков «обращались очень плохо», и в очередной раз опроверг свое поражение на выборах 2020 года.
Харрис на это парировала:
Дональда Трампа уволили 81 миллион человек, давайте проясним это, и очевидно, что ему очень трудно это пережить.
Экономика
Дебаты начались с неожиданно резкого обсуждения вопросов экономики: Харрис обвинила Трампа в плане введения жестких тарифов и дефиците торгового баланса, который увеличился, когда он был президентом. Трамп раскритиковал Харрис за инфляцию, которую он неправомерно назвал «худшей в истории страны».
«Я создал одну из величайших экономик в истории нашей страны», — сказал он. Харрис категорически заявила телезрителям: «У Дональда Трампа нет никаких планов на ваш счет».
Согласно августовскому опросу Associated Press и NORC Center for Public Affairs, американцы больше доверяют Трампу в части экономических вопросов.