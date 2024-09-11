Boston.com: самые яркие и цитируемые моменты из дебатов Харрис и Трампа

Источник: Reuters

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Boston.com предлагает подборку из наиболее примечательных и достойных цитирования фрагментов прошедших дебатов.

Общие моменты

Вице-президент открыла поединок силовым приемом, пройдя по сцене к Трампу, чтобы пожать ему руку. «Камала Харрис», — представилась она, поскольку пара встретилась впервые. — «Давайте устроим хорошие дебаты». Трамп ответил ей: «Рад знакомству. Получайте удовольствие!»

Этот обмен репликами задал тон предстоящим 90-минутным дебатам.

С рукопожатия Харрис повела борьбу с Трампом так, как не смог бы Байден.

Она контролировала ход беседы, провоцируя Трампа выпадами в адрес его экономической политики, отказа признать свое поражение на выборах 2020 года и даже выступлений на митингах.

В своем первом ответе бывший прокурор заявила, что предлагаемые Трампом торговые пошлины фактически создадут налог с продаж для среднего класса. Затем она обвинила Трампа в том, что в руководстве самой страшной атакой на американскую демократию со времен Гражданской войны — штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Соперница Трампа также осудила его за то, как он советовал женщинам обращаться со своим телом. И высмеяла похвалу экс-президента «в адрес диктаторов, которые, съедят его на обед».

Вице-президент искусно владела собой и провоцировала Трампа на ответы, которые были напоминанием о его дикой риторике и зацикленности на прошлом.

«Вы действительно проиграли эти выборы», — сказала Харрис о президентской гонке 2020 года. Тогда выиграл Джо Байден, но Трамп по-прежнему настаивает на своей победе. «Дональда Трампа уволили 81 миллион человек», — язвительно напомнила Харрис, имея в виду общее количество голосов, отданных за Байдена.

Но больше всего Харрис, возможно, задела своего оппонента, когда раскритиковала выступление на митингах, отметив, что люди часто уходят раньше их окончания.

Заметно раздражаясь, Трамп настаивал на том, что собирает более масштабные митинги, чем она.

Постоянно улыбающаяся Харрис часто обращалась к американскому народу, переводя внимание с Трампа. «Вы не услышите, как он говорит о ваших потребностях, ваших мечтах и ваших желаниях, — уверяла она. — Я считаю, что вы заслуживаете президента, который действительно ставит вас на первое место».

Трампу часто приходилось обороняться, но он продолжал продвигать основной посыл своей предвыборной кампании: инфляция и иммиграция больно бьют по американцам.

По словам Трампа «иммигранты разрушили ткань страны». Он постоянно связывал Харрис с Джо Байденом. «Она — Байден, — безапелляционно заявил экс-президент. — Худшая инфляция, которая у нас когда-либо была. Ужасное состояние экономики, потому что инфляция сделала ее такой. И ей это не сойдет с рук».

Очевидно, что я не Джо Байден и уж точно не Дональд Трамп. И то, что я предлагаю, — это новое поколение лидеров для нашей страны. Камала Харрис вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии

Трамп также обрушился на Харрис за то, что она отошла от некоторых прогрессивных позиций, которые занимала на президентских праймериз Демократической партии в 2020 году. Он призвал избирателей не верить более умеренному тону в кампании 2024 года.

«Теперь она прониклась моей философией. Я собирался даже послать ей бейсболку MAGA», — пошутил Трамп, имея в виду красные бейсболки с аббревиатурой MAGA («сделаем Америку снова великой»), которые носят многие его сторонников.

Тейлор Свифт

Один из самых важных моментов произошел уже по окончании дебатов.

Крайне популярная американская исполнительница Тейлор Свифт, которую называют хайп-машиной и на которую в соцсетях подписано 283 млн американцев (более двух третей всех граждан США), сделала свой выбор в пользу Харрис.

Тейлор Свифт опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, суд в России признал ее экстремистской организацией, ее деятельность запрещена), в котором написала, что считает Харрис «одаренным лидером» и призвала своих поклонников дать собственную оценку и принять собственные решения. Она подытожила, что уже «провела свое исследование и сделала свой выбор», намекая на Харрис.

Расовая принадлежность Харрис

Модератор ABC Дэвид Мьюир прямо поспросил Трампа прокомментировать августовское заявление по поводу того, что Харрис с опозданием «стала чернокожей». Харрис — чернокожая и выходец из Южной Азии, выпускница университета Говарда в Вашингтоне, который исторически считается учебным заведением для темнокожих.

Трамп попытался отыграть назад: «Мне все равно, кто она, вы раздуваете из этого проблему, мне все равно».

Но Харрис шанс не упустила и выдала длинный список расовых противоречий Трампа: судебное разбирательство в связи с дискриминацией в отношении потенциальных темнокожих жильцов его многоквартирных домов в Нью-Йорке в 1970-х годах; рекламу, призывающая казнить темнокожих и латиноамериканских подростков, которые были ошибочно арестованы по делу бегуна в Центральном парке в 1980-х годах; заявления о том, что бывший президент Барак Обама родился не в США.

Аборты

Харрис выступила с резким заявлением в защиту права на аборты. Резкие аргументы ярко контрастировали с бессвязными комментариями президента Джо Байдена по этому вопросу во время июньских дебатов с Трампом.

Правительство и Дональд Трамп, безусловно, не должны указывать женщине, что делать со своим телом. Камала Харрис вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии

Она указала на ситуации, в которых женщины, сталкиваются с медицинскими осложнениями, мучительными решениями и необходимостью ехать за пределы штата, чтобы сделать аборт.

Трамп был не менее яростен в своей защите.

Он ответил, что вернул этот вопрос на рассмотрение штатов (каждый штат в США сейчас самостоятельно решает, разрешать ли аборты на своей территории), чего, по его словам, хотели многие американцы.

«Я оказал большую услугу, сделав это. Для этого потребовалось мужество, — сказал Трамп об отмене решения по делу “Роу против Уэйда” и конституционной защите абортов. — И Верховный суд проявил большое мужество, сделав это. Я отдаю должное этим шести судьям».

(Прим.ред.: Верховный суд США 22 января 1973 года объявил решение по делу «Роу против Уэйда», легализовавшее аборты во всей стране. Ранее они считались незаконными в 30 штатах, а в оставшихся штатах доступ к ним был ограничен определенными показаниями. Однако 24 июня 2022 года Верховный суд отменил действие этого решения и лишил право на аборт конституционной защиты).

Опросы показали значительное противодействие отмене решения по этому делу.

Кто говорит?

«Подождите-ка, сейчас говорю я, — сказал Трамп. — Звучит знакомо?».

Он по-своему интерпретировал фразу, которую Харрис использовала в знаменитом выступлении против Майка Пенса на дебатах в 2020 году. Тогда Камала упрекнула оппонента за то, что он ее перебивает, сказав: «Господин вице-президент, говорю я».

Сообщение колеблющимся избирателям

В США исход выборов в конечном итоге будет решен небольшой группой колеблющихся избирателей всего в нескольких штатах.

Харрис обратилась с явным призывом к избирателям по всему политическому спектру, включая республиканцев. Она отметила, что является владельцем оружия. Кандидат в президенты США также упомянула «покойного великого Джона Маккейна», которого Трамп критиковал за попадание в плен на войне. Камала перечислила многих республиканцев, которые ранее служили в администрации Трампа, но теперь поддержали ее избирательную кампанию.

Трамп, тем временем, практически не обращался к неопределившимся избирателям, игнорируя призывы к единству, которые легли в основу его речи на летнем съезде.

Харрис, вспомнив о штурме Капитолия 6 января 2021 года, еще раз обратилась к избирателям-республиканцам. «Пора перевернуть страницу… В нашей кампании есть место и для вас», — заверила она.

Сдержанность Трампа

Демократы надеялись, а республиканцы боялись, что Трамп потеряет самообладание на сцене. Сначала он действительно был сдержан, но к окончанию дебатов Харрис удалось вывести его из себя.

Трамп пустился в рассуждения о том, что гаитянские иммигранты в Огайо едят домашних питомцев — собак и кошек. Он делал упор на то, что администрация Байдена-Харрис допускает въезд в США иммигрантов, опасных для местного населения. Модератор Мьюир отметил, что местные чиновники опровергают эти слухи.

Когда Харрис надавила на Трампа, намекнув на множество уголовных и гражданских дел против него, он пришел в ярость.

Трамп обвинил Харрис и Байдена в подстрекательстве. «Я, возможно, получил пулю в голову из-за того, что они обо мне говорили», — сказал Трамп об июльском покушении на свою жизнь, совершенном вооруженным человеком, мотивы которого неизвестны.

На вопросы о том, несет ли он какую-либо ответственность за беспорядки в Капитолии, Трамп повысил голос и обвинил демократа Нэнси Пелоси, бывшую в то время спикером палаты представителей, и демократического мэра Вашингтона. Он отметил, что с зачинщиками беспорядков «обращались очень плохо», и в очередной раз опроверг свое поражение на выборах 2020 года.

Харрис на это парировала:

Дональда Трампа уволили 81 миллион человек, давайте проясним это, и очевидно, что ему очень трудно это пережить. Камала Харрис вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии

Экономика

Дебаты начались с неожиданно резкого обсуждения вопросов экономики: Харрис обвинила Трампа в плане введения жестких тарифов и дефиците торгового баланса, который увеличился, когда он был президентом. Трамп раскритиковал Харрис за инфляцию, которую он неправомерно назвал «худшей в истории страны».

Трамп сказал, что люди с теплотой вспоминают об экономике в период его президентства.

«Я создал одну из величайших экономик в истории нашей страны», — сказал он. Харрис категорически заявила телезрителям: «У Дональда Трампа нет никаких планов на ваш счет».