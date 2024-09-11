Глава СПЧ призвал мужчин служить в армии «на кухне или писарем»



По мнению главы СПЧ, необходимо увеличивать российскую армию и вернуться к всеобщему призыву, так как в стране только треть или четверть молодых людей «проходит через армию».



«Не поймите меня неправильно: я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию», — сказал Фадеев.



В конце 2023 года была увеличена штатная численность Вооруженных сил России до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Ранее их число составляло 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих. В Минобороны уточняли, что наращивание армии будет происходить за счет контрактников, при этом увеличение призыва на срочную службу и проведение мобилизации не запланировано.



С начала 2024 года в ряды военных поступили около 190 тыс. контрактников, сообщило военное ведомство в июле текущего года.