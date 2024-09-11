

Соглашение будет охватывать сферы управления рисками стихийных бедствий, кибербезопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, региональное сотрудничество и торговлю, демократические процессы и инклюзивное экономическое развитие.



Армения ускорила сближение со странами Запада в 2023 году, после того как премьер-министр Никол Пашинян обвинил Россию и ОДКБ в бездействии во время нагорно-карабахского конфликта, по результатам которого вся территория самопровозглашенной республики перешла под контроль Баку. Москва отвергла претензии Пашиняна и выразила надежду в возможности решить разногласия.



В июне 2024 года Армения и США повысили отношения до уровня стратегического партнерства, что расширило возможности Вашингтона в предоставлении помощи Еревану для проведения «демократических реформ» и укрепления обороноспособности страны.