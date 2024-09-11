Песков: Москва ответит соответствующе, если Запад разрешит Киеву бить вглубь РФ

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. В настоящий момент в СМИ просто ведется такая кампания информационная по формализации уже принятого решения. Продолжаются попытки дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт со стороны США и европейских государств», — заключил представитель Кремля.