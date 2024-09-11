Госдума должна работать, не прерываясь на длительное время, заявил Володин

«Государственная Дума, как орган власти, должна работать, не прерываясь на такое длительное время. У нас же есть разные форматы, и вы о них сказали. Расширенное заседание Совета Государственной Думы, выездные заседания», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Володин добавил, что у политиков отпусков не бывает, поэтому отпуск «это своего рода название».
«Но если хотите, раз вы этот разговор инициировали, то правильно было бы сказать, что депутат, который планирует избираться в будущем, никогда не отдыхает весь отпуск. Он какое-то количество времени использует для отдыха, это нормально, но точно не весь отпуск», — добавил Володин.
Председатель Госдумы отметил, что к депутатам обращаются люди, и Госдума исходит при формировании повестки из запросов людей.
«То есть, ставится проблема, мы ее изучаем и выходим на обсуждение, а затем уже принятие решения. Именно так было сделано в ходе расширенного заседания по вопросам организации детского отдыха», — заключил он.