Госдума должна работать, не прерываясь на длительное время, заявил Володин

«Но если хотите, раз вы этот разговор инициировали, то правильно было бы сказать, что депутат, который планирует избираться в будущем, никогда не отдыхает весь отпуск. Он какое-то количество времени использует для отдыха, это нормально, но точно не весь отпуск», — добавил Володин.