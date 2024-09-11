Блинкен заявил о планах США усилить ПВО Украины в ближайшие недели

«На саммите НАТО в июле президент Байден пообещал пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем ПВО… Несколько из этих стратегических систем мы доставили. Мы в полную силу работаем над выполнением обязательств в ближайшие недели, и мы продолжим наращивать системы ПВО Украины», — заявил Блинкен на пресс-конференции в Киеве после встречи с коллегами из Британии и Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл «игрой с огнем» обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.