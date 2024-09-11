Блинкен заявил о планах США усилить ПВО Украины в ближайшие недели

«На саммите НАТО в июле президент Байден пообещал пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем ПВО… Несколько из этих стратегических систем мы доставили. Мы в полную силу работаем над выполнением обязательств в ближайшие недели, и мы продолжим наращивать системы ПВО Украины», — заявил Блинкен на пресс-конференции в Киеве после встречи с коллегами из Британии и Украины.