Рябков прокомментировал заявления США об ударах Киева вглубь РФ

«Если США заинтересованы, как они сами заявляют, в укреплении собственной безопасности, им надлежит незамедлительно прекратить подобного рода провокационные вбросы и, разумеется, воздерживаться от поставок каких-либо вооружений в зону проведения специальной военной операции. И не провоцировать своих клиентов в Киеве на шаги, которые могут еще больше обострить общую обстановку», — подчеркнул замминистра.