Рябков прокомментировал заявления США об ударах Киева вглубь РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Заявления США о возможности снятия ограничений для Киева на удары вглубь РФ являются попыткой психологически повлиять на Россию. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Это элемент психологической войны, которая в свою очередь является частью гибридной войны, давно ведущейся Вашингтоном против нашей страны. Это попытка психологически воздействовать и повлиять на жесткую и твердую решимость нашей страны в полном объеме обеспечить выполнение всех задач, стоящих перед СВО», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
США должны прекратить провокационные вбросы, если они заинтересованы в своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ.
«Если США заинтересованы, как они сами заявляют, в укреплении собственной безопасности, им надлежит незамедлительно прекратить подобного рода провокационные вбросы и, разумеется, воздерживаться от поставок каких-либо вооружений в зону проведения специальной военной операции. И не провоцировать своих клиентов в Киеве на шаги, которые могут еще больше обострить общую обстановку», — подчеркнул замминистра.