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«Сэкономили». СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину

МОСКВА, 11 сен —РИА Новости. Великобритания отправляла Киеву устаревшую, подлежащую списанию технику и обмундирование, чтобы сэкономить на утилизации, сообщает Financial Times.

Источник: AP 2023

«Министерство обороны отдавало приоритет военному снаряжению, которое зачастую подлежало утилизации или замене, поскольку оно могло иметь непосредственную военную ценность для Украины, но при этом его отправка Киеву также сокращала затраты и расходы, связанные с утилизацией», — говорится в материале.

Издание также побеседовало с анонимным представителем Министерства обороны, который подтвердил эту информацию.

«Из-за украинского конфликта оказалось, что у нас дефицит военных запасов. Но это даже хорошо, что мы избавились от старого оборудования и теперь можем заменить его новым», — приводит его слова Financial Times.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.