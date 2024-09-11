«Министерство обороны отдавало приоритет военному снаряжению, которое зачастую подлежало утилизации или замене, поскольку оно могло иметь непосредственную военную ценность для Украины, но при этом его отправка Киеву также сокращала затраты и расходы, связанные с утилизацией», — говорится в материале.
Издание также побеседовало с анонимным представителем Министерства обороны, который подтвердил эту информацию.
«Из-за украинского конфликта оказалось, что у нас дефицит военных запасов. Но это даже хорошо, что мы избавились от старого оборудования и теперь можем заменить его новым», — приводит его слова Financial Times.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.