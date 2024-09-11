Guardian узнал, что Лондон разрешит Киеву бить Storm Shadow по России

Но, как ожидается, о нем не будет объявлено на встрече британского премьер-министра Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Вашингтоне 13 сентября. Оба лидера планируют обсудить военные действия и способы прекратить их, но не будут уделять «чрезмерное внимание» каким-либо используемым системам вооружений.



По словам источников, «если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow», госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми не приехали бы в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 сентября. Как пишет издание, Блинкен намекнул, что Белый дом тоже собирается снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия.



Несколькими часами ранее The Independent со ссылкой на представителя британского правительства сообщила, что Великобритания не изменила свою позицию по использованию Storm Shadow Украиной.



Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».



Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.