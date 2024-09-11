В США Симоньян назвали королевой российских информационных войн

В статье американская газета утверждает, что Симоньян занимает центральное место в «деятельности Кремля по дезинформации». Также авторы анализируют ее недавнее выступление в эфире программы у Владимира Соловьева, в ходе которого она, среди прочего, сообщила, что в США и некоторых других странах RT после начала российской спецоперации на Украине стал работать подпольно и организовал ряд «партизанских» проектов. Кроме того, газета вспоминает жизненный и карьерный путь Симоньян.