В США Симоньян назвали королевой российских информационных войн

Ранее Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила, что санкциям США не удастся «заткнуть» RT и медиагруппу «Россия сегодня». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова затем подчеркнула, что Россия даст ответ на все враждебные действия США, которые ввели санкции против российских СМИ.
В статье американская газета утверждает, что Симоньян занимает центральное место в «деятельности Кремля по дезинформации». Также авторы анализируют ее недавнее выступление в эфире программы у Владимира Соловьева, в ходе которого она, среди прочего, сообщила, что в США и некоторых других странах RT после начала российской спецоперации на Украине стал работать подпольно и организовал ряд «партизанских» проектов. Кроме того, газета вспоминает жизненный и карьерный путь Симоньян.
«Встречайте Маргариту Симоньян — королеву тайных информационных войн России», — гласит заголовок статьи Washington Post.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних предприятий, определив их статус как «зарубежные миссии». Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица «поддерживаемых Кремлем» СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые «занимались незаконной деятельностью».
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).