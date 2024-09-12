Антонов назвал неосуществимой цель США нанести России стратегическое поражение

Посол отметил, что администрация США «упорно пренебрегает интересами России». «Сейчас все чаще говорят о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием. Лишь немногие политики упоминают возможность третьей мировой войны, к которой прокладывают путь здешние власти», — заявил он. Антонов также отметил, что «договариваться с террористами невозможно». «Никакие схемы или так называемые мирные инициативы по прекращению огня на востоке Европы без учета национальных интересов России просто невозможны», — подчеркнул глава российского диппредставительства.