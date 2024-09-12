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Антонов назвал неосуществимой цель США нанести России стратегическое поражение

Посол РФ в Соединенных Штатах отметил, что Вашингтон «упорно пренебрегает» интересами Москвы.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Преследуемая Соединенными Штатами цель нанести РФ стратегическое поражение неосуществима. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявления американского руководства о возможности снятия ограничений для Киева на удары вглубь РФ.

«Соединенные Штаты поступательно загоняют самих себя все глубже в топь украинского конфликта», — сказал он, подчеркнув, что руководство страны готово «пожертвовать благосостоянием граждан США, передавая киевскому режиму многомиллиардные объемы оружия и боеприпасов».

«Требование у кураторов из Вашингтона одно — наращивать боестолкновение с российскими войсками. Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам, целью которых является пресловутое стратегическое поражение нашей страны. Такие планы неосуществимы. Не помогут ни F-16, ни системы ПВО или HIMARS, ни другое оружие», — подчеркнул Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства.

Посол отметил, что администрация США «упорно пренебрегает интересами России». «Сейчас все чаще говорят о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием. Лишь немногие политики упоминают возможность третьей мировой войны, к которой прокладывают путь здешние власти», — заявил он. Антонов также отметил, что «договариваться с террористами невозможно». «Никакие схемы или так называемые мирные инициативы по прекращению огня на востоке Европы без учета национальных интересов России просто невозможны», — подчеркнул глава российского диппредставительства.

дипломатия