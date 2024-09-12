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Трамп выразил уверенность в своей победе в дебатах с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своей победе в дебатах над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, в связи с чем не видит необходимости в проведении второго раунда.

Источник: AP 2023

Он отметил, что это были отличные дебаты. По его словам, при победе нет необходимости «проходить через это повторно».

«Когда вы не одержали победу, это как в единоборствах, когда бой был плохим, бойца отправили в нокаут или он проиграл, первое, что он говорит: “Мы хотим реванш”. Мы выиграли дебаты согласно всем соцопросам. Я не знаю, будет ли новый раунд. Подумаю об этом», — сказал Трамп журналистам.

Ранее, 11 сентября, Дональд Трамп исключил новые теледебаты с Камалой Харрис, поскольку, по его мнению, первые прошли отлично.

Теледебаты Трампа и Харрис прошли в Филадельфии, организатором выступал телеканал ABC. Согласно опросу телеканала ABC News и компании Ipsos, большинство американцев верят в победу Харрис на предвыборных дебатах. Отмечается, что в победу Трампа верят лишь 37% опрошенных.

Политолог и доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил «Известиям», что кандидаты на теледебатах продемонстрировали низкий уровень политический дискуссии и выглядели как дети. Он также добавил, что модераторы встречи откровенно подыгрывали вице-президенту. При этом кандидат от Республиканской партии говорил разумные вещи об угрозе ядерной войны и недопустимости роста военной эскалации, однако его слова были проигнорированы собеседницей и модераторами.

Очередные, 60-е президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В июле текущего года Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение Харрис. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уходить в отставку.