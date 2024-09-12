Трамп выразил уверенность в своей победе в дебатах с Харрис

«Когда вы не одержали победу, это как в единоборствах, когда бой был плохим, бойца отправили в нокаут или он проиграл, первое, что он говорит: “Мы хотим реванш”. Мы выиграли дебаты согласно всем соцопросам. Я не знаю, будет ли новый раунд. Подумаю об этом», — сказал Трамп журналистам.