Медведев назвал ложью обещание Лондона помогать Украине 100 лет

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приехали в Киев. Сообщалось, что в ходе этого визита они намерены «рассмотреть и выслушать» просьбу Украины о снятии ограничений на удары по территории РФ дальнобойным вооружением.