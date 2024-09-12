Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ложью обещания главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми помогать Киеву 100 лет, отметив, что Украина не протянет и 25 лет.
Так называемая Украина не продержится и четверти этого срока, написал Медведев в соцсети X, комментируя заявление Лэмми о «100-летнем партнерстве» для поддержки Киева Лондоном.
По его словам, Великобритания, вероятнее всего, и сама пойдет ко дну в ближайшие несколько лет. «Наши сверхзвуковые ракеты помогут при необходимости», — цитирует ТАСС публикацию Медведева.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приехали в Киев. Сообщалось, что в ходе этого визита они намерены «рассмотреть и выслушать» просьбу Украины о снятии ограничений на удары по территории РФ дальнобойным вооружением.
Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен предупредил, что разрешение на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России, чего добивается Киев, вовлечет Британию и США в полномасштабную войну.