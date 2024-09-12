«Сложный момент». В США забили тревогу из-за внезапного удара по ВСУ

«Потеря территорий в Курской области станет символичным ударом для Киева», — говорится в статье.
Как подчеркнули в издании, успехи российской армии могут свести на нет надежды на пропагандистский эффект от курской авантюры ВСУ.
При этом Россия начала контрнаступление в Курской области во время очередного обострения в отношениях между Украиной и ее союзниками, указали в WSJ. Западные союзники оказывают давление на Киев, требуя cформулировать реалистичные военные планы.
«Российский удар в Курской области произошел в сложный момент для Украины», — резюмировали в издании.
В среду командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что на Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населенных пунктов.
О начале контрнаступления в Курской области РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства. Он добавил, что военные взяли в плен группу штурмовиков украинской армии.