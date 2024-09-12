Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков назвал принятие решения об ударах вглубь РФ делом нескольких дней

Источник: Российская газета

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что принятие решения об ударах западным оружием вглубь территории России — это дело нескольких дней.

Ранее газета Guardian сообщила, что решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории России уже принято и будет объявлено в пятницу, когда премьер Британии Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом 13 сентября в Вашингтоне.

Решение об ударах по территории России явно готовится, написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя данную публикацию.

По его словам, слишком много вокруг этого разговоров и намеков, чтобы был дан задний ход.

Даже если решение еще не принято, то, похоже, это дело нескольких дней, добавил Пушков.

«Вброс через Guardian не случаен, идет подготовка общественного мнения», — подчеркнул сенатор.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал частью психологической войны заявления США о возможном разрешении для Украины на удары вглубь РФ западными дальнобойными ракетами. Он добавил, что все это является частью гибридной войны, давно ведущейся Вашингтоном против России.