Умер экс-президент Перу Альберто Фухимори

В апреле 2009 года Фухимори, возглавлявший страну с 1990 по 2000 год, был признан виновным в нарушении прав человека и приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд счел доказанной причастность политика к убийству 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года и к похищению и убийству 9 студентов и 1 преподавателя университета в Лиме в июле 1992 года. Помимо этого, экс-президент был осужден по ряду дел, связанных с коррупцией и растратой государственных средств. В 2017 году президент Перу Педро Пабло Кучински помиловал Фухимори, который вышел на свободу лишь в декабре 2023 года.