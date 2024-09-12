Раскрыта тревожная для Киева деталь в выступлении Харрис на дебатах

Дебаты Трампа и Харрис прошли в среду на площадке телеканала ABC. Кандидаты обсудили широкий круг тем во внутренней и внешней политике США, включая экономику, запрет на аборты, нелегальную миграцию, а также конфликты на Украине и в Секторе Газа. Говоря об Украине, действующий вице-президент призналась в передаче разведанных Владимиру Зеленскому в феврале 2022 года и подчеркнула особую роль США в военной поддержке Киева.