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Раскрыта тревожная для Киева деталь в выступлении Харрис на дебатах

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис ничего не сказала о собственных планах по поддержке Киева во время дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, пишет американский журнал Foreign Policy.

Источник: Reuters

«Харрис не представила никакой программы на будущее по поводу того, как ее возможная администрация будет поддерживать Украину», — говорится в материале.

Кроме того, указали авторы, кандидат не стала даже намекать на свою позицию по поводу снятия запрета на удары американским дальнобойным оружием по территории России.

Дебаты Трампа и Харрис прошли в среду на площадке телеканала ABC. Кандидаты обсудили широкий круг тем во внутренней и внешней политике США, включая экономику, запрет на аборты, нелегальную миграцию, а также конфликты на Украине и в Секторе Газа. Говоря об Украине, действующий вице-президент призналась в передаче разведанных Владимиру Зеленскому в феврале 2022 года и подчеркнула особую роль США в военной поддержке Киева.