Раскрыта тревожная для Киева деталь в выступлении Харрис на дебатах

«Харрис не представила никакой программы на будущее по поводу того, как ее возможная администрация будет поддерживать Украину», — говорится в материале.
Кроме того, указали авторы, кандидат не стала даже намекать на свою позицию по поводу снятия запрета на удары американским дальнобойным оружием по территории России.
Дебаты Трампа и Харрис прошли в среду на площадке телеканала ABC. Кандидаты обсудили широкий круг тем во внутренней и внешней политике США, включая экономику, запрет на аборты, нелегальную миграцию, а также конфликты на Украине и в Секторе Газа. Говоря об Украине, действующий вице-президент призналась в передаче разведанных Владимиру Зеленскому в феврале 2022 года и подчеркнула особую роль США в военной поддержке Киева.