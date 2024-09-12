Антонов: После атаки ВСУ на Курскую область договариваться с террористами нельзя

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что никаких переговоров с Киевом не будет до тех пор, пока российская армия не выбьет террористов из Курской области. Он подчеркнул, что Москва никогда не вела переговоров с террористами и не будет этого делать.