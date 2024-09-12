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Антонов: После атаки ВСУ на Курскую область договариваться с террористами нельзя

Источник: Российская газета

Атака ВСУ на Курскую область показала, что договариваться с террористами невозможно, их надо уничтожать. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Террористов надо бить еще сильнее, чтобы провокационная и бесцельная по своей сути атака на Курскую область никогда не повторилась, говорится в заявлении Антонова, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Дипломат отметил, что никакие схемы или «мирные инициативы» невозможны без учета национальных интересов России. Не помогут и конференции, добавил Антонов.

Как в годы Великой Отечественной войны, фашизм нужно искоренять, подчеркнул он. Все цели и задачи специальной военной операции полностью будут полностью выполнены, заключил Антонов.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что никаких переговоров с Киевом не будет до тех пор, пока российская армия не выбьет террористов из Курской области. Он подчеркнул, что Москва никогда не вела переговоров с террористами и не будет этого делать.

ВС РФ продолжают уничтожать украинские подразделения, напавшие на приграничные районы Курской области. По последним данным, ВСУ потеряли свыше 12,2 тысячи человек, 96 танков, 77 БТР, 42 БМП и множество другой военной техники.