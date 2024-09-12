Захарова: РФ не получала обращений по поводу мирного плана Шольца по Украине

При этом Захарова отметила, что появлению мирной инициативы от Германии «аплодировать стоя никто не будет», поскольку это «тот же самый Шольц, направляющий деньги и вооружения киевскому режиму». Она выразила сомнение в том, что Берлин способен серьезно, без обмана партнеров, говорить о каком-либо мире.