Политики в Вашингтоне довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, официальный Вашингтон прекрасно понимает положение дел на поле боя, когда каждый день российские войска освобождают новые населенные пункты в ДНР и ЛНР. Однако политики крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления, отметил Антонов.
Открыто провозглашается простая задача сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка, говорится в заявлении Антонова, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Он добавил, что для оправдания враждебных действий по отношению к России вашингтонские стратеги используют провокационные лозунги о неких планах Москвы «по захвату чуть ли не полмира».
При этом предостережения некоторых американских военных и политологов о невозможности для Киева добиться своих целей при помощи ATACMS или еще более дальнобойных систем просто замалчиваются, отметил дипломат.
Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Белый дом опасается, что разгром украинской армии произойдет до ноябрьских президентских выборов. Эксперт подчеркнул, что ВСУ не могут противостоять российской армии даже с поставленным с Запада вооружением.