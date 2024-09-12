По его словам, официальный Вашингтон прекрасно понимает положение дел на поле боя, когда каждый день российские войска освобождают новые населенные пункты в ДНР и ЛНР. Однако политики крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления, отметил Антонов.