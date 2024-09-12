Что Трутнев сказал президенту о гостях ВЭФ из недружественных стран

«Форум пользуется устойчивым интересом в мире. Если в прошлом году на форуме работали 6300 участников из 62 стран, то в этом году это было 7100 человек из 75 стран. Достаточно широко были представлены страны Азиатско-Тихоокеанского региона, других регионов мира», — рассказал об итогах Восточного экономического форума Юрий Трутнев.
По словам полпреда, в этом году участниками форума стали не только представители бизнеса и дипкорпусов из стран АТР. Во Владивосток также приехали участники из 16 недружественных стран. Полпред уверен, что эти визиты подчеркивают интерес мира к России и работе на Дальнем Востоке.
Еще один итог форума — подписанные соглашения. Объем инвестиций стал рекордным за все годы ВЭФ: подписано 313 соглашений на общую сумму 5 триллионов 569 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что на совещании Владимира Путина с членами правительства обсуждалось развитие регионов по индивидуальным программам. На эти цели выделяются средства из федерального бюджета.