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Что Трутнев сказал президенту о гостях ВЭФ из недружественных стран

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин в среду провел совещание с правительством. Первым делом глава государства заслушал доклад полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, говорится на сайте Кремля.

Источник: Фотобанк Росконгресс

«Форум пользуется устойчивым интересом в мире. Если в прошлом году на форуме работали 6300 участников из 62 стран, то в этом году это было 7100 человек из 75 стран. Достаточно широко были представлены страны Азиатско-Тихоокеанского региона, других регионов мира», — рассказал об итогах Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

По словам полпреда, в этом году участниками форума стали не только представители бизнеса и дипкорпусов из стран АТР. Во Владивосток также приехали участники из 16 недружественных стран. Полпред уверен, что эти визиты подчеркивают интерес мира к России и работе на Дальнем Востоке.

Еще один итог форума — подписанные соглашения. Объем инвестиций стал рекордным за все годы ВЭФ: подписано 313 соглашений на общую сумму 5 триллионов 569 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что на совещании Владимира Путина с членами правительства обсуждалось развитие регионов по индивидуальным программам. На эти цели выделяются средства из федерального бюджета.