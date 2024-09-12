Что Трутнев сказал президенту о гостях ВЭФ из недружественных стран

«Форум пользуется устойчивым интересом в мире. Если в прошлом году на форуме работали 6300 участников из 62 стран, то в этом году это было 7100 человек из 75 стран. Достаточно широко были представлены страны Азиатско-Тихоокеанского региона, других регионов мира», — рассказал об итогах Восточного экономического форума Юрий Трутнев.