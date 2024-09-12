Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО

«Страны НАТО встретились и дали четко понять, что вступление Украины в НАТО является неотвратимым, и теперь Украина следует по этому пути», — сказал он, находясь на данный момент с визитом в Киеве.
Также Блинкен обратил внимание на то, что для вступления Украины в Североатлантический альянс стране предстоит принять пакет необходимых реформ.
Ранее в этот же день американский дипломат Джулианн Смит заявила, что, по мнению властей США, Украина должна приблизиться к членству в НАТО, в связи с чем помогали Киеву последние несколько лет в данном вопросе. По ее словам, Украина станет членом альянса, но из-за конфликта на их территории «еще не пришло время направить соответствующее приглашение».
До этого, 25 августа, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что путь Украины в НАТО необратим и государство уже занимает «достойное место в европейской архитектуре безопасности».
После этого эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» отметил, что представители НАТО в своих заявлениях об интеграции Украины не говорят, когда именно это произойдет, потому что на самом деле вероятность вступления страны в организацию в настоящее время невозможна.
Кроме того, 16 июля младший сенатор США от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что обещание предоставления членства в НАТО Украине стало одной из самых больших ошибок альянса. Он также подчеркнул, что добавление новых членов альянса не должно становиться самоцелью, так как каждый участник союза должен увеличивать уровень безопасности для других участников.
При этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 10 июля отмечал, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что объединение «приближает» Киев к членству. Как отмечал в разговоре с «Известиями» политолог Иван Мезюхо, НАТО не примет Украину в свои ряды, а все заявления о перспективах вступления страны в альянс делаются для «успокоения» украинского народа.
Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.