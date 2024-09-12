Во Франции вынесут приговор женщинам, называвшим жену Макрона мужчиной

В четверг, 12 сентября, в суде Парижа будет оглашен приговор двум женщинам, утверждавшим, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Сообщение об этом опубликовано на сайте коррекционного трибунала французской столицы, который рассматривает дело.
По резонансному делу проходят Наташа Рей и Дельфин Жегусс. В июне состоялось первое слушание, однако присутствовала на нем только Жегусс, ее сообщница не явилась из-за болезни.
В ходе заседания было установлено, что Рей занималась подготовкой клеветнических материалов о первой леди, а Жегусс — их распространением.
Адвокат Брижит Макрон потребовал оштрафовать каждую на 10 тысяч евро, а также компенсировать судебные издержки.
Напомним, супруга французского лидера стала жертвой клеветников еще в 2021 году. Тогда в социальных сетях стали активно появляться посты, в которых утверждалось, что Брижит перенесла операцию по смене пола. В частности, их авторы заявляли, что она родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Отмечалось, что Тронье — это девичья фамилия жены президента.
В марте этого года Эмманюэль Макрон впервые высказался на эту тему. Все «конспиративные» теории«он назвал ложными и сфабрикованными».