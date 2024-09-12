Во Франции вынесут приговор женщинам, называвшим жену Макрона мужчиной

Напомним, супруга французского лидера стала жертвой клеветников еще в 2021 году. Тогда в социальных сетях стали активно появляться посты, в которых утверждалось, что Брижит перенесла операцию по смене пола. В частности, их авторы заявляли, что она родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Отмечалось, что Тронье — это девичья фамилия жены президента.