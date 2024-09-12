Мэр Иркутска передал семьям участников СВО ордена Мужества

Их удостоены иркутяне Алексей Барковский, Прокопий Опхоров, Иван Балаханов, Владимир Чистяков, Александр Ваганов, Сергей Гордеев, погибшие при исполнении воинского долга. Государственные награды передал мэр города Руслан Болотов.
«Сегодня мы отдаем дань уважения подвигу тех, кто с честью защищал Родину и отстаивал справедливость. Это настоящие мужчины — стойкие, храбрые, верные присяге и Отечеству. Каждый из нас разделяет боль близких, гордится нашими земляками. И мы сделаем все, чтобы их имена навсегда остались в истории. Родные бойцов могут рассчитывать на нашу помощь», — отметил мэр Руслан Болотов.
В областном центре продолжается работа по увековечиванию памяти иркутян, погибших в зоне проведения СВО. Как сообщает пресс-служба администрации города, до конца 2024 года планируют установить 10 мемориальных досок. Их разместят на фасадах зданий образовательных учреждений, в которых учились военнослужащие.