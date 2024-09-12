Мэр Иркутска передал семьям участников СВО ордена Мужества

«Сегодня мы отдаем дань уважения подвигу тех, кто с честью защищал Родину и отстаивал справедливость. Это настоящие мужчины — стойкие, храбрые, верные присяге и Отечеству. Каждый из нас разделяет боль близких, гордится нашими земляками. И мы сделаем все, чтобы их имена навсегда остались в истории. Родные бойцов могут рассчитывать на нашу помощь», — отметил мэр Руслан Болотов.