Дмитрий Демешин встретился со спортивной общественностью Хабаровского края

Сегодня глава региона Дмитрий Демешин посетил тренировочное занятие хоккейной команды Хабаровского краевого центра развития хоккея «Амур», где пообщался со спортсменами и тренерами. Министр спорта края Дмитрий Чикунов доложил о развитии хоккея в крае и о деятельности спортивной школы. Капитан команды вручил Дмитрию Демешину персональный хоккейный свитер, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
В «Платинум Арене» прошла встреча врио губернатора с представителями региональных федераций по видам спорта, спортсменами и тренерами. Дмитрий Демешин отметил, что в крае развивается 98 видов спорта, в сборные команды Российской Федерации входят 222 представителя нашего региона по 30 дисциплинам. В этом году спортсмены края завоевали уже почти 2 тысячи медалей на соревнованиях различного уровня.
— Это очень хороший результат, посмотрим, с какими показателями завершим 2024 год, — сказал глава Хабаровского края.
Дмитрий Демешин поделился с участниками встречи задачами и планами по развитию спорта в Хабаровском крае. Среди них — развитие спортивной инфраструктуры. Сегодня в крае для проведения физкультурно-оздоровительной работы имеется более 3 000 спортивных сооружений. Уровень обеспеченности спортивными объектами составляет 78,2% — за последние 10 лет этот показатель вырос на 42 процентных пункта. В планах — строительство в Хабаровском крае современного центра адаптивных видов спорта, который позволит создать условия для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участников СВО, проводить соревнования высокого уровня для этой категории граждан.
— Будем строить такой центр. В этом нас уже поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Также в рамках государственно-частного партнерства вместе с «Газпромбанком» рассматривается вопрос по возведению регионального центра баскетбола и волейбола в Хабаровске.
— Уверен, он станет точкой притяжения для многих юных и талантливых спортсменов, — добавил глава края.
Несмотря на позитивные изменения в спортивной инфраструктуре региона, еще остались проблемные вопросы. Один из таких — стрелковый тир в Хабаровске, который закрыт на реконструкцию.
— На первом месте для нас безопасность спортсменов и тренеров, именно поэтому сейчас создаются условия для занятий пулевой стрельбой в спортивном комплексе «Арсенал» и Краевом дворце единоборств. К тренировкам на этих объектах можно будет приступить уже в конце этого года, — заявил врио губернатора Дмитрий Демешин.
Дмитрий Демешин вручил золотые знаки комплекса ГТО спортсменам среди лиц с нарушением слуха и интеллекта, удостоверения и знаки «Мастер спорта России», «Мастер спорта России международного класса», «Спортивный судья всероссийской категории». Глава региона поблагодарил представителей спортивной общественности края за их вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни. Он подчеркнул, что правительство края продолжит поддерживать инициативы, направленные на создание условий для занятий спортом всех жителей Хабаровского края.
Отметим, за 9 месяцев этого года спортсменам региона присвоено 53 звания «Мастер спорта России», более тысячи разрядов «Кандидат в мастера спорта» и первых разрядов, 9 судей получили всероссийскую категорию, 48 — первую.