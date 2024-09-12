Дмитрий Демешин встретился со спортивной общественностью Хабаровского края

Дмитрий Демешин поделился с участниками встречи задачами и планами по развитию спорта в Хабаровском крае. Среди них — развитие спортивной инфраструктуры. Сегодня в крае для проведения физкультурно-оздоровительной работы имеется более 3 000 спортивных сооружений. Уровень обеспеченности спортивными объектами составляет 78,2% — за последние 10 лет этот показатель вырос на 42 процентных пункта. В планах — строительство в Хабаровском крае современного центра адаптивных видов спорта, который позволит создать условия для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участников СВО, проводить соревнования высокого уровня для этой категории граждан.