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«Реальный вариант». В США предложили украинцам единственный выход

МОСКВА, 12 сен —РИА Новости. Мирные переговоры по Украине становятся все более реальным вариантом на фоне усталости украинцев, а также проблем Киева на фронте и во внешней политике, заявил бывший спецпомощник президента США Барака Обамы Чарльз Купчан в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Источник: РИА "Новости"

«Почти 50 процентов украинского населения призывают к переговорам о прекращении конфликта. Я думаю, это происходит потому, что они измотаны. Много украинцев гибнет. <…> Жизнь на Украине сложная», — отметил он.

Кроме того, по словам Купчана, Киев столкнулся с серьезными проблемами как на поле боя, так и во внешней политике. Западная помощь Украине иссякает, в то время как российская армия неуклонно продвигается к стратегически важным городам на Донбассе.

«Все это ставит Украину в положение, когда урегулирование путем переговоров становится реальным вариантом», — заключил он.

После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но Россия не будет разговаривать с Украиной на данном этапе, «с учетом этой авантюры».