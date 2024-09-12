«Почти 50 процентов украинского населения призывают к переговорам о прекращении конфликта. Я думаю, это происходит потому, что они измотаны. Много украинцев гибнет. <…> Жизнь на Украине сложная», — отметил он.
Кроме того, по словам Купчана, Киев столкнулся с серьезными проблемами как на поле боя, так и во внешней политике. Западная помощь Украине иссякает, в то время как российская армия неуклонно продвигается к стратегически важным городам на Донбассе.
«Все это ставит Украину в положение, когда урегулирование путем переговоров становится реальным вариантом», — заключил он.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но Россия не будет разговаривать с Украиной на данном этапе, «с учетом этой авантюры».