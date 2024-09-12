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В Уфе начинается торжественная церемония инаугурации Главы республики

В эти минуты в Уфе, в Доме Государственного Собрания — Курултая РБ начинается торжественная церемония инаугурации Главы Республики Башкортостан.

На церемонии инаугурации присутствуют: полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, избранный Глава республики Радий Хабиров, члены Центральной избирательной комиссии РБ, сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственного Собрания — Курултая республики, члены правительства республики, главный федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов, члены Конституционного Совета, руководители территориальных органов федеральных ведомств и республиканских органов исполнительной власти, руководители правоохранительных и судебных органов, председатели советов и главы администраций муниципальных районов и городских округов, члены президиума городского совета Уфы, доверенные лица кандидата на должность Главы республики, представители трудовых коллективов, общественных организаций, традиционных конфессий, научной и творческой интеллигенции республики.