Радий Хабиров вступил в должность Главы Башкирии

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать государственность Республики Башкортостан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы человека и гражданина», — произнес текст присяги Радий Хабиров.