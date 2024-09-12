Радий Хабиров вступил в должность Главы Башкирии

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать государственность Республики Башкортостан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы человека и гражданина», — произнес текст присяги Радий Хабиров.
Как ранее сообщал «Башинформ», действующий руководитель региона Радий Хабиров на прошедших выборах Главы Башкирии набрал 80,21% голосов. Его кандидатуру поддержали более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%.