Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров вступил в должность Главы Башкирии

Председатель ЦИК Башкирии Азат Галимханов вручил Радию Хабирову удостоверение Главы Республики Башкортостан. Глава республики принес присягу на государственных языках Башкортостана.

Источник: Башинформ

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать государственность Республики Башкортостан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы человека и гражданина», — произнес текст присяги Радий Хабиров.

Как ранее сообщал «Башинформ», действующий руководитель региона Радий Хабиров на прошедших выборах Главы Башкирии набрал 80,21% голосов. Его кандидатуру поддержали более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%.