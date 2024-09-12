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БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями. Военная операция на Украине, день 932-й

За ночь ВС РФ сбили пять БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. Блинкен доложит Байдену об итогах переговоров с Украиной об ударах вглубь территории России. В Курской области спецназ «Ахмат» уничтожил расчет тяжелого коптера типа «Баба-яга», сообщил командир подразделения Алаудинов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:43 Главный раввин Украины Моше Асман сообщил о гибели его сына Матитьягу (Антона) Самборского, который служил в ВСУ.

8:39 ❗️ Украинская ракета уничтожена утром в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Смирнов.

8:37 Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Вооруженные силы Украины «фашиствующими пиратами», комментируя их попытку захватить российскую буровую установку «Крым-2» в Черном море.

8:24 В Курской области спецназ «Ахмат» уничтожил крупный расчет тяжелого коптера типа «Баба-яга». Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

8:11 ❗️ За ночь сбито пять БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в МО РФ.

8:05 Государственный секретарь США Энтони Блинкен доложит президенту Джо Байдену о результатах переговоров с украинским руководством по вопросу ударов дальнобойных американских ракет вглубь территории России.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 932-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.