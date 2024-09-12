В Новосибирской области замглавы Краснообска уволили за утрату доверия

По версии следствия, взяткодатель рассчитывал на получение покровительства при заключении контрактов с администрацией. Заместитель главы рабочего поселка, в свою очередь, склонял сотрудников администрации и «Дома культуры» к подписанию договора с физическим лицом и ИП — эти действия нарушают закон о госзакупках. Контракт должен был заключаться на изготовление декоративных изделий.