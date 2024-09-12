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В Новосибирской области замглавы Краснообска уволили за утрату доверия

Заместителя главы Краснообска Евгения Коржова уволили из городской администрации в связи с утратой доверия.

Чиновника подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В мае 2024 года Евгений Коржов был задержан при получении взятки от предпринимателя. Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, взяткодатель рассчитывал на получение покровительства при заключении контрактов с администрацией. Заместитель главы рабочего поселка, в свою очередь, склонял сотрудников администрации и «Дома культуры» к подписанию договора с физическим лицом и ИП — эти действия нарушают закон о госзакупках. Контракт должен был заключаться на изготовление декоративных изделий.

Главе рабочего поселка было вынесено представление о прекращении трудовых отношений с Евгением Коржовым. Подозреваемый уволен с должности.