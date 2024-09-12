Мэр Перми: в городе имеется потенциальных 28 площадок для КРТ

Об этом градоначальник рассказал на пленарном заседании XVIII Камского форума профессионалов рынка недвижимости. «В Перми 28 потенциальных площадок для КРТ. Одна была разыграна на той неделе, еще три готовы. Потенциал этих 28 площадок составляет 4,6 млн кв. м. Мы готовы дальше смотреть эти площадки совместно с коллегами из краевого правительства. Уважаемые девелоперы, всех ждем в Перми, строить есть где», — призвал Эдуард Соснин.
Напомним, 9 сентября краевой минстрой подвел итоги аукциона на право комплексного развития территории «Тихого Компроса» площадью 6,53 га. Торги выиграл застройщик «Брусника» из Екатеринбурга. Стоимость контракта составит 7 млн руб. при начальной цене и стоимости задатка для участия в размере 5 млн руб. К 2033 году «Брусника» возведет там 100 тыс. кв. м жилья и обустроит прилегающую территорию.
Кроме того, в августе сообщалось, что до конца года региональный минстрой примет решение о комплексном развитии еще двух территорий в Перми. Речь идет о небольшой площадке в 15 тыс. кв. м возле дорожной развязки на ул. Стахановской и сразу о нескольких кварталах площадью 22 га в микрорайоне Комсомольском. Эти земли в основном заняты малоэтажными домами, среди которых есть и аварийные.