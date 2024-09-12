Мэр Перми: в городе имеется потенциальных 28 площадок для КРТ

Кроме того, в августе сообщалось, что до конца года региональный минстрой примет решение о комплексном развитии еще двух территорий в Перми. Речь идет о небольшой площадке в 15 тыс. кв. м возле дорожной развязки на ул. Стахановской и сразу о нескольких кварталах площадью 22 га в микрорайоне Комсомольском. Эти земли в основном заняты малоэтажными домами, среди которых есть и аварийные.