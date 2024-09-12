Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем дружбы народов

«Уважаемые друзья! Сегодня в Самарской области — День дружбы народов. Этот региональный праздник мы отмечаем в десятый раз. Его значимость обусловлена самой историей, традициями, укладом жизни нашего края. Здесь веками в дружбе, единстве и согласии живут и трудятся представители более 150 национальностей», — отметил избранный губернатор.
Он подчеркнул: сберечь и преумножить бесценное достояние — общая задача.
Вячеслав Федорищев добавил, что сохранение культуры и обычаев народов, проживающих на волжской земле, этнокультурного многообразия Самарской области, уважения к нашим историческим корням — одно из важнейших направлений деятельности правительства области, общественных организаций, национальных культурных объединений региона.
«При нашей поддержке активно развиваются творческие коллективы, работают школы с изучением национального языка и литературы, издаются газеты, функционируют духовные учреждения, открываются музеи и памятники. Большое значение придается расширению культурных связей и контактов с другими российскими регионами, — сказал он. — Вместе мы поддерживаем наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их семьи, сообща защищаем наши духовно-нравственные ценности, решаем задачи, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, по достижению национальных целей развития страны. Именно в единстве, как свидетельствует вся история России, наша сила, залог непобедимости и великого будущего нашего многонационального народа».
В заключение Вячеслав Федорищев пожелал жителям Самарской области крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в труде на благо родной земли, на благо Родины.