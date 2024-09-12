Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем дружбы народов

«При нашей поддержке активно развиваются творческие коллективы, работают школы с изучением национального языка и литературы, издаются газеты, функционируют духовные учреждения, открываются музеи и памятники. Большое значение придается расширению культурных связей и контактов с другими российскими регионами, — сказал он. — Вместе мы поддерживаем наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их семьи, сообща защищаем наши духовно-нравственные ценности, решаем задачи, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, по достижению национальных целей развития страны. Именно в единстве, как свидетельствует вся история России, наша сила, залог непобедимости и великого будущего нашего многонационального народа».