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В Волгограде Андрей Бочаров проинспектировал развитие посёлка ГЭС

12 сентября Андрей Бочаров продолжил череду рабочих поездок по Волгограду. Как сообщает ИА «Высота 102», утром глава региона проинспектировал ход развития социальной инфраструктуры на территории посёлка ГЭС.

Источник: РИА "Новости"

— Эту территорию нужно приводить в порядок. Дороги будут построены, школа, благоустройство сделано, выстроены пешеходные и транспортные связи. Когда мы полностью все сдадим — мы получим микрорайон с хорошей перспективой развития, — подчеркнул губернатор.

По информации пресс-службы региональной администрации, ранее за минувшие несколько десятилетий городскими властями были допущены стратегические ошибки в планировании этой территории, из-за чего в том числе возник и дефицит объектов социальной инфраструктуры. Сейчас же ситуация планомерно исправляется. Соответствующие мероприятия заложены в 10-летнюю программу развития областного центра.