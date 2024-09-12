В Волгограде Андрей Бочаров проинспектировал развитие посёлка ГЭС

По информации пресс-службы региональной администрации, ранее за минувшие несколько десятилетий городскими властями были допущены стратегические ошибки в планировании этой территории, из-за чего в том числе возник и дефицит объектов социальной инфраструктуры. Сейчас же ситуация планомерно исправляется. Соответствующие мероприятия заложены в 10-летнюю программу развития областного центра.