Алексею Текслеру вручили удостоверение об избрании на должность губернатора

«Хотел также высказать слова благодарности нашим правоохранительным органам, всем, кто отвечал за безопасность проведения выборов. Также слова благодарности наблюдателям. Считаю, что был обеспечен процесс открытости и прозрачности выборов. Конечно, самые большие слова благодарности нашим избирателям. Явка на выборах составила 49 процентов — значительно выше, чем она была пять лет назад».