Алексею Текслеру вручили удостоверение об избрании на должность губернатора

Документ переизбранному главе региона Алексею Текслеру передал Евгений Голицын. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил всех, кто участвовал в проведении и организации выборов, отметив, что текущий год выдался напряженным, ведь весной южноуральцы выбирали президента, а осенью — главу региона. Весь процесс, по его словам, прошел на достойном уровне.
«Хотел также высказать слова благодарности нашим правоохранительным органам, всем, кто отвечал за безопасность проведения выборов. Также слова благодарности наблюдателям. Считаю, что был обеспечен процесс открытости и прозрачности выборов. Конечно, самые большие слова благодарности нашим избирателям. Явка на выборах составила 49 процентов — значительно выше, чем она была пять лет назад».
Он также добавил, что и в грядущие годы регион ждет еще два важных мероприятия — уже в 2025 году южноуральцы будут участвовать в выборах депутатов областного парламента, а в 2026-м предстоят выборы в Государственную Думу.
«Коллеги, расслабляться не приходится, достаточно напряженные годы. Все, кто участвуют в процессе выборов, будут задействованы. Евгений Викторович (Голицын), вам как руководителю нужно будет все вопросы держать на контроле: подготовку, организацию, прохождение различных образовательных мероприятий, связанных с повышением квалификации», — заметил глава региона.
Напомним, что выборы губернатора проходили 7 и 8 сентября. В них поучаствовали свыше 1,2 миллиона южноуральцев. Также ранее мы рассказывали, что определена дата инаугурации Алексея Текслера.