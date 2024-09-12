Путин внес в Госсовет кандидатуру Аксенова на пост главы Крыма

По его словам, необходимо продолжить возрождение и модернизацию Крыма, начавшиеся в 2014 году. Аксенов добавил, что нужно выполнить все задачи, поставленные президентом и жителями. Глава Крыма добавил, что республика должна стать передовым, процветающим и комфортным российским регионом, а также центром притяжения для всей страны и Русского мира.