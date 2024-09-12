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Путин внес в Госсовет кандидатуру Аксенова на пост главы Крыма

По словам руководителя региона, республика должна стать центром притяжения для всей страны.

Источник: пресс-служба главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес в Госсовет Крыма кандидатуру Сергея Аксенова на пост главы Крыма. Об этом руководитель региона сообщил руководитель региона в своем Telegram-канале.

«Президент внес в Государственный Совет Республики Крым кандидатуры на пост Главы республики. Для меня большая честь и ответственность быть в числе кандидатов», — написал Аксенов.

Глава Крыма поблагодарил российского лидера за доверие.

«Если Госсовет утвердит мою кандидатуру, приложу все силы, чтобы это доверие оправдать».

заверил Аксенов

По его словам, необходимо продолжить возрождение и модернизацию Крыма, начавшиеся в 2014 году. Аксенов добавил, что нужно выполнить все задачи, поставленные президентом и жителями. Глава Крыма добавил, что республика должна стать передовым, процветающим и комфортным российским регионом, а также центром притяжения для всей страны и Русского мира.

«Это стратегическая цель», — заключил Аксенов.

Путин Владимир