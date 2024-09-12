Путин внес в Госсовет кандидатуру Аксенова на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес в Госсовет Крыма кандидатуру Сергея Аксенова на пост главы Крыма. Об этом руководитель региона сообщил руководитель региона в своем Telegram-канале.
«Президент внес в Государственный Совет Республики Крым кандидатуры на пост Главы республики. Для меня большая честь и ответственность быть в числе кандидатов», — написал Аксенов.
Глава Крыма поблагодарил российского лидера за доверие.
«Если Госсовет утвердит мою кандидатуру, приложу все силы, чтобы это доверие оправдать».
По его словам, необходимо продолжить возрождение и модернизацию Крыма, начавшиеся в 2014 году. Аксенов добавил, что нужно выполнить все задачи, поставленные президентом и жителями. Глава Крыма добавил, что республика должна стать передовым, процветающим и комфортным российским регионом, а также центром притяжения для всей страны и Русского мира.
«Это стратегическая цель», — заключил Аксенов.