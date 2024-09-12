В БРИКС призвали к свободе от неоколониальных практик

«Общий интерес государств БРИКС и друзей объединения заключается в том, чтобы формируемый миропорядок был свободен от неоколониальных практик, опирался на подлинный баланс интересов, выработанный с участием максимально широкого круга государств в универсальных форматах. Для наших стран важно, чтобы в его основе была синергия различных моделей развития, национальных культур и традиций, укрепление полицентричности при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций», — говорится в документе.