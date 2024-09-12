Олбани
+16°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В БРИКС призвали к свободе от неоколониальных практик

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Общий интерес стран БРИКС и друзей объединения заключается в том, чтобы формируемый миропорядок был свободен от неоколониальных практик, сообщается в справочных материалах, подготовленных к встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Источник: РИА "Новости"

«Общий интерес государств БРИКС и друзей объединения заключается в том, чтобы формируемый миропорядок был свободен от неоколониальных практик, опирался на подлинный баланс интересов, выработанный с участием максимально широкого круга государств в универсальных форматах. Для наших стран важно, чтобы в его основе была синергия различных моделей развития, национальных культур и традиций, укрепление полицентричности при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций», — говорится в документе.

Встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября. На мероприятии обсуждаются подходы государств БРИКС относительно параметров будущего мироустройства и совместные усилия по отстаиванию фундаментальных установок в условиях навязывания отдельными странами односторонних подходов в рамках «порядка, основанного на правилах».

БРИКС
дипломатия