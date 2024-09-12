Новые муниципальные округа появятся в Иркутской области

«Территории смогут участвовать в большем числе государственных программ. Например, сегодня в региональной программе “Транспортный каркас” могут принимать участия поселения с численностью населения от шести тысяч человек, но у нас есть населенные пункты, где проживает меньше граждан. После объединения в муниципальный округ они смогут в нее войти. Мэр совместно с населением и депутатами будет распределять финансирование по всем поселениям. Есть и другие программы, участие в которых позволит муниципалитетам развиваться и удерживать население на своих территориях», — подчеркнул Виталий Перетолчин.