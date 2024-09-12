Новые муниципальные округа появятся в Иркутской области

На совещании под руководством Виталия Перетолчина рассмотрели проекты законов о преобразовании поселений Заларинского и Балаганского районов через их объединение в муниципальные округа.
По словам мэра Заларинского района Владимира Самойловича, сегодня в состав района входят 13 сельских поселений (Бабагайское, Бажирское, Веренское, Владимирское, Моисеевское, Мойганское, Новочеремховское, Семеновское, Троицкое, Ханжиновское, Холмогойское, Хор-Тагнинское, Черемшанское), два городских поселения (Заларинское, Тыретское) и наделенное статусом муниципального района с административным центром в рабочем поселке Залари муниципальное образование «Заларинский район».
Проект закона предусматривает объединение всех поселений, входящих в состав МО «Заларинский район», и создание Заларинского муниципального округа Иркутской области с административным центром в рабочем поселке Залари. Преобразование территорий осуществляется в целях ускорения социально-экономического развития муниципальных образований и повышения уровня жизни проживающего в них населения, отмечают авторы законопроекта.
Как отметил Дмитрий Мясников, представляющий в областном парламенте интересы жителей Заларинского района, преобразование необходимо для дальнейшего развития территории: «На мой взгляд, Заларинский — один из наиболее эффективно управляемых районов в Иркутской области. Я принимал участие в подготовке к объединению поселений в муниципальный округ. В рамках дальнейшей работы над законопроектом предлагаю увеличить количество депутатов местной думы, чтобы больше политически активных людей смогли представлять интересы своих поселений».
Профильный комитет принял решение рекомендовать сессии принять в первом чтении проект закона «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального образования “Заларинский район” Иркутской области, путем их объединения», продолжить работу во втором чтении.
Аналогичное преобразование предлагается осуществить в Балаганском районе. Как сообщил мэр территории Роман Метляев, в границах района образованы семь сельских поселений (Балаганское, Биритское, Заславское, Коноваловское, Кумарейское, Тарнопольское, Шарагайское) и наделенное статусом муниципального района с административным центром в поселке Балаганск МО «Балаганский район». Проект закона предусматривает объединение всех поселений и создание Балаганского муниципального округа Иркутской области с административным центром в Балаганске.
Данный проект закона рекомендован к принятию в первом и окончательном чтении на сентябрьской сессии Законодательного Собрания.
Как отметил председатель комитета Виталий Перетолчин, создание муниципальных округов позволит повысить эффективность органов местного самоуправления, укрепить финансовую основу их деятельности.
«Территории смогут участвовать в большем числе государственных программ. Например, сегодня в региональной программе “Транспортный каркас” могут принимать участия поселения с численностью населения от шести тысяч человек, но у нас есть населенные пункты, где проживает меньше граждан. После объединения в муниципальный округ они смогут в нее войти. Мэр совместно с населением и депутатами будет распределять финансирование по всем поселениям. Есть и другие программы, участие в которых позволит муниципалитетам развиваться и удерживать население на своих территориях», — подчеркнул Виталий Перетолчин.
Напомним, ранее в Иркутской области путем объединения поселений были образованы Усть-Илимский и Чунский муниципальные округа.