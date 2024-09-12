У Польши нет желания защищать Украину, заявил глава МИД

«Все изменится, если Украина, если фронт начнет рушиться, все может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое», — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Польша защищать Украину.
«Вы знаете, мы сейчас обсуждаем, сбивать ли российские крылатые ракеты над вашим воздушным пространством из нашего воздушного пространства без захода на вашу территорию. И даже это на данном этапе весьма и весьма спорно. И на этот счет нет никакого согласия, потому что это означало бы вступление в войну», — добавил министр.
Сикорский подчеркнул возможность обучения украинских солдат в Польше.
«Мы надеемся, что сможем подготовить для вас пару бригад в этом или следующем году. Но польские солдаты внутри Украины — это невозможно», — заявил он.