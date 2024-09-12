У Польши нет желания защищать Украину, заявил глава МИД

«Вы знаете, мы сейчас обсуждаем, сбивать ли российские крылатые ракеты над вашим воздушным пространством из нашего воздушного пространства без захода на вашу территорию. И даже это на данном этапе весьма и весьма спорно. И на этот счет нет никакого согласия, потому что это означало бы вступление в войну», — добавил министр.