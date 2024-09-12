Куйвашев поручил поддержать малый и средний бизнес в Свердловской области

По данным департамента информполитики, за первые 6 месяцев 2024 года количество занятых в малом бизнесе на Среднем Урале выросло более чем на 88 тысяч человек, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Доля занятых в МСП свердловчан достигла 44%.