Куйвашев поручил поддержать малый и средний бизнес в Свердловской области

«МСП — важный элемент роста экономики и обеспечения стабильности рынка труда. Сегодня в секторе малого и среднего бизнеса задействовано более 900 тысяч уральцев. Развитию предпринимательской инициативы, росту деловой активности уделяется самое пристальное внимание и на федеральном, и на региональном уровнях. Практика показывает востребованность действующих мер поддержки», — подчеркнул Куйвашев.
По данным департамента информполитики, за первые 6 месяцев 2024 года количество занятых в малом бизнесе на Среднем Урале выросло более чем на 88 тысяч человек, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Доля занятых в МСП свердловчан достигла 44%.
По итогам первых 6 месяцев этого года регион занимает первое место в УрФО и вторую строчку в России после Москвы по объему финансовой поддержки, которую привлекли предприниматели с участием областных гарантийных организаций. Более 20,2 млрд рублей кредитных средств малый и средний бизнес получил под поручительства.
«Приоритетами в развитии мер поддержки являются адаптация под запросы предпринимателей, а также работа на территории управленческих округов», — отметили в департаменте информполитики.
Однако УралПолитRu напоминает, что ранее Свердловская область заняла лишь 11 место в рейтинге регионов России с высоким уровнем инвестиционной привлекательности. В этом списке оценивались усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. К сожалению, по итогам исследования, регион не вошел даже в топ-5.