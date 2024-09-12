В БРИКС намерены развивать диалог со странами Глобального Юга

«Особый интерес представляет диалог стран БРИКС с государствами Глобального Юга. Все большее число стран в Азии, Африке и Латинской Америке стремятся проводить национально ориентированную политику с опорой на принципы независимости и самостоятельности, государственного суверенитета и культурно-цивилизационной самобытности. Выстраивают сотрудничество, исходя из собственных прагматических интересов, несмотря на оказываемое на многих из них беспрецедентное давление», — сообщается в документе.