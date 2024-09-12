Дмитрий Демешин обсудил ход «мусорной» реформы с главами муниципалитетов

С докладом о ходе реализации реформы по обращению с ТКО на территории края выступил заместитель председателя правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин. Он отметил, что с определением еще пяти операторов до конца года охват населения коммунальной услугой по ТКО составит 91,9%. Неохваченными деятельностью регоператоров останутся еще 5 зон — это удаленные, труднодоступные, малочисленные районы края. Здесь актуальным вопросом является строительство объектов обращения с отходами. На их создание потребуется около 13,3 млрд рублей. На федеральном уровне на сегодняшний день отсутствуют программы, предусматривающие меры поддержки регионам на данные цели.