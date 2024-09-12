Дмитрий Демешин обсудил ход «мусорной» реформы с главами муниципалитетов

Недавно в правительстве края прошло совещание по проблемным вопросам в сфере обращения с коммунальными отходами. Под руководством врио губернатора Дмитрия Демешина обсудили текущее состояние дел, а также цели и задачи работы в данном направлении. Как напомнил глава региона, экологическое благополучие с этого года включено в перечень национальных целей развития Российской Федерации, утвержденных «майским указом» Президента № 309, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
— К 2030 году необходимо сформировать экономику замкнутого цикла, которая обеспечивает сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более 50 процентов таких отходов. Достижение национальной цели сопряжено с деятельностью региональных операторов, которые аккумулируют и контролируют потоки твердых коммунальных отходов, — отметил Дмитрий Демешин.
Сегодня в крае работают три региональных оператора — в Хабаровске, Хабаровском, Амурском и имени Лазо районах. В этом году будут отобраны пять региональных операторов, зона деятельности которых будет охватывать Вяземский, Солнечный районы, Бикинский округ, Комсомольск-на-Амуре и пять поселений Комсомольского района, Советско-Гаванский район и пять поселений Ванинского района.
Для эффективной работы регоператоров требуются контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов, особенно это актуально для частного сектора. Всего по краю общая потребность в них составляет 5 598 единиц. Полномочия по созданию контейнерных площадок закреплены за органами местного самоуправления. Как отметили участники совещания, вывоз отходов, складированных в пакеты вдоль домовладений, не только создает угрозу санитарному состоянию территорий, качеству жизни и портит внешний облик сел и городов, но и экономически неэффективен.
— Это требует и увеличения для регоператоров количества машин, что повлечет повышение тарифа. Наше министерство ЖКХ справедливо предлагает не собирать эти пакеты и не увеличивать количество машин, а подумать относительно ежедневного сбора с контейнерных площадок. То есть централизация по точкам населенных пунктов, которые определят органы местного самоуправления, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
С докладом о ходе реализации реформы по обращению с ТКО на территории края выступил заместитель председателя правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин. Он отметил, что с определением еще пяти операторов до конца года охват населения коммунальной услугой по ТКО составит 91,9%. Неохваченными деятельностью регоператоров останутся еще 5 зон — это удаленные, труднодоступные, малочисленные районы края. Здесь актуальным вопросом является строительство объектов обращения с отходами. На их создание потребуется около 13,3 млрд рублей. На федеральном уровне на сегодняшний день отсутствуют программы, предусматривающие меры поддержки регионам на данные цели.
Дмитрий Демешин отметил, что необходимо выработать более оптимальное и менее затратное решение по данному вопросу и поручил актуализировать региональную программу по обращению с ТКО.
— То, что «мусорная» реформа и жесткий контроль действительно нужны — это однозначно так. Но тут оптимизация наших расходов должна быть. Может быть более крупные полигоны спланировать и при этом предусмотреть места складирования. Представьте именно комплексную схему, которая бы отвечала требованиям закона, — поставил задачу глава Хабаровского края.
Пока в муниципальных образованиях края ведется подбор земельных участков для создания объектов обращения с ТКО. Этот также один из проблемных вопросов, поскольку предлагаемые главами районов земли не соответствуют необходимым требованиям.
— Всего в целом необходимо создать еще 74 объекта. Из требуемых 74 земельных участков муниципальными образованиями подготовлены только 19, на которых возможно начинать проектирование, — сказал Дарий Тюрин.
По итогам совещания Дмитрий Демешин поставил задачу муниципалитетам организовать работу по обустройству контейнерных площадок и определить земельные участки для строительства объектов в сфере обращения с ТКО. На контроле — работа по отбору региональных операторов, а также актуализация краевой программы по обращению с ТКО.