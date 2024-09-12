Радий Хабиров поставил важные задачи правительству Башкирии

Башкирия приступает к реализации своей программы научно-технологического развития. В связи с этим планируется увеличить долю внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте до двух процентов. Сейчас этот показатель составляет полпроцента. Республика запустит не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг, разработает и передаст в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по приоритетным направлениям: фотоника и микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, химия, генетика, медицина, IT-технологии.