Радий Хабиров поставил важные задачи правительству Башкирии

Радий Хабиров дал следующие поручения правительству:
— довести к 2030 году объём валового регионального продукта до 3,5 трлн рублей, а с учётом высокого потенциала нашей экономики — до 4 трлн рублей;
— обеспечить ежегодный рост промышленности не менее чем на пять процентов;
— довести ежегодный объём инвестиций до 1,25 трлн рублей, сейчас этот показатель составляет 620 млрд рублей;
— увеличить ежегодный объём ввода жилья до 4 млн кв. м. Обеспечить при поддержке федерального центра строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для застройки территорий Забелья и Зауфимья;
— завершить программу модернизации первичного звена здравоохранения. Навести порядок во всех поликлиниках. К 2030 году не должно остаться ни одного ветхого и аварийного фельдшерско-акушерского пункта;
Ряд важных задач касался сферы дорожного строительства:
— увеличить долю соответствующих нормативу автомобильных дорог федерального значения, крупнейших агломераций и опорной сети не менее чем до 85 процентов, а регионального/межмуниципального значения — не менее чем до 60 процентов;
— приступить к проектированию и началу строительства железнодорожной ветки Сибай-Подольск-Новорудная;
— завершить реконструкцию трассы Р-240 на обходе Стерлитамака с расширением до четырёх полос;
— завершить проект «Южные ворота» и приступить к строительству Южного обхода с мостом через реку Белую в микрорайоне «Кузнецовский Затон»;
— начать реализацию проекта по развитию Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дёма-Иглино;
— в продолжение проекта «Восточный выезд» соединить тоннель через улицу Галле с трассой М-7.
В сфере культуры стоит задача — в течение пяти лет завершить реконструкцию Госцирка, приступить к строительству Дома науки и культуры Башкортостана. Кроме того, в Башкирии продолжится дальнейшее укрепление базы спортивной отрасли — планируется построить легкоатлетический манеж, Центр прогресса бокса и Академию тенниса. Продолжится строительство ФОКов и бассейнов в тех муниципалитетах, где их ещё нет.
Продолжится укрепление инфраструктуры сферы образования. За пять лет республика должна завершить программу модернизации школ, принять участие в стартующей в следующем году программе капитального ремонта детских садов, продолжить программу ремонта и оснащения колледжей. В 2024 году будут сданы Геномный центр и «Школа-21», а в ближайшие три года должен принять первых студентов межвузовский студенческий кампус. Радий Хабиров поручил правительству принять активное участие в федеральной программе капитального ремонта общежитий, обеспечить комфортные условия для проживания студентов всех вузов республики.
Башкирия приступает к реализации своей программы научно-технологического развития. В связи с этим планируется увеличить долю внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте до двух процентов. Сейчас этот показатель составляет полпроцента. Республика запустит не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг, разработает и передаст в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по приоритетным направлениям: фотоника и микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, химия, генетика, медицина, IT-технологии.
Кроме того, республика продолжит поддержку науки: улучшать жилищные условия молодых учёных, создавать мега- и молодёжные лаборатории, привлекать к разработкам ведущих специалистов. Задача Башкирии — сохранить лидирующие позиции Евразийского НОЦ в российском рейтинге.
Ранее Башинформ" сообщал, что Радий Хабиров назвал основную задачу управленческой команды республики.