Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что передаст Байдену результаты обсуждения этого вопроса во время визита на Украину.
«Белый дом готов дать зелёный свет на использование американских ракет для ударов по целям в глубине России… Зачем мы идем на этот риск? Украина не является ни союзником по договору, ни жизненно важным интересом», — написал Сакс.
Сакс подчеркнул, что Байден «однажды предупредил», что это может привести к Третьей мировой войне. Он добавил, что у России есть «много способов» нанести ответный удар.
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, отвечая на публикацию Сакса, назвал подготовку США дать разрешение Киеву бить по целям в РФ американским оружием «игрой с жизнью миллиардов людей».
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл «игрой с огнем» обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.