Пентагон захотел смоделировать последствия ядерного взрыва в России и Европе

Как отмечает «РИА Новости», ссылаясь на документ, от подрядчика требуется с помощью программного обеспечения и компьютерного кода расширить географический охват моделирования последствий применения ядерного оружия, чтобы включить в него бывшие страны, входящие в состав Восточного блока.
Кроме того, говорится об обновлении программного кода для регионов, которые находятся за пределами Восточной Европы и западной части России.
Уточняется, что стоимость контракта составляет $34 млн, а заказчиком является инженерный корпус армии Соединенных Штатов.
Ранее, 9 сентября, посол США в СССР с 1987 по 1991 год Джек Мэтлок заявил, что конфликт между США и Россией может привести к обмену ядерными ударами. Мэтлок отметил, что в данной обстановке причиной начала ядерного конфликта могут стать ошибки правительств. По его словам, «как только обе стороны снимут свое ядерное оружие с предохранителя, ошибиться становится очень просто».
До этого, 1 сентября, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину из-за действий Запада. Он отметил, что пока нельзя сказать, когда работа по изменению ядерной доктрины будет закончена. Рябков подчеркнул, что этот процесс касается важнейших вопросов обеспечения национальной безопасности России.