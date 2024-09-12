Пентагон захотел смоделировать последствия ядерного взрыва в России и Европе

Ранее, 9 сентября, посол США в СССР с 1987 по 1991 год Джек Мэтлок заявил, что конфликт между США и Россией может привести к обмену ядерными ударами. Мэтлок отметил, что в данной обстановке причиной начала ядерного конфликта могут стать ошибки правительств. По его словам, «как только обе стороны снимут свое ядерное оружие с предохранителя, ошибиться становится очень просто».