Как россияне оценили итоги первых дебатов Трампа и Харрис

За дебатами между кандидатами на пост президента США следили 47%, что-то слышали о теме 40%, а почти каждый десятый (9%) впервые услышал о событии только во время прохождения опроса. По мнению смотревших дебаты россиян, победителем стал кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп: за него проголосовали 42% респондентов, в то время как за победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис отдали голос 22% опрошенных. При этом 22% участников опроса считают, что на дебатах нет явного победителя, а 13% затруднились с ответом.