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Как россияне оценили итоги первых дебатов Трампа и Харрис

Редакция Новостей Mail провела опрос среди читателей на тему предвыборных дебатов кандидатов в президенты США. Опрос проводился 11—12 сентября, выборка составила более 8,5 тыс. человек, из которых 54,3% — мужчины и 45,7% — женщины из всех регионов страны.

Источник: AFP 2023

Кто победил на дебатах

За дебатами между кандидатами на пост президента США следили 47%, что-то слышали о теме 40%, а почти каждый десятый (9%) впервые услышал о событии только во время прохождения опроса. По мнению смотревших дебаты россиян, победителем стал кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп: за него проголосовали 42% респондентов, в то время как за победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис отдали голос 22% опрошенных. При этом 22% участников опроса считают, что на дебатах нет явного победителя, а 13% затруднились с ответом.

Главные заявления с дебатов

В ходе дебатов от экс-президента США прозвучало заявление, что действия его соперницы на посту главы Белого дома приведут к Третьей мировой войне. Такое высказывание одобрили более половины опрошенных: 38% определенно согласны, а 27% — скорее согласны. Около 15% респондентов придерживаются противоположного мнения. Каждый пятый (20%) затруднился с ответом.

Вице-президент США Камала Харрис обвинила своего оппонента в том, что он «позорит Соединенные Штаты Америки». Высказывание не поддерживают 67% респондентов: 42% выразили определенное несогласие, 25% — скорее не согласны, чем согласны. Согласных с позицией Харрис оказалось лишь 13%. Доля в чем-то согласных, в чем-то несогласных или затруднившихся с ответом составила 19%.

В заключительном слове Дональд Трамп заявил, что США — это «нация в упадке». С его мнением солидарны 7 из 10 респондентов: определенно согласны 52% опрошенных, 16% скорее согласны. Позицию определенно не поддерживают 9% участников опроса, скорее не поддерживают — 6%. Каждый пятый (18%) затруднился с ответом или не имеет определенного мнения.

Кто победит на выборах президента США

По мнению 47% россиян, победа на выборах в США достанется Дональду Трампу, 27% считают, что новым президентом США станет Камала Харрис, а 15% заявили, что шансы обоих кандидатов равны.

63% опрошенных, если бы могли проголосовать на выборах в США, отдали бы свой голос Трампу, 10% проголосовали бы за Харрис, 12% стали бы голосовать за другого кандидата, а 10% не пришли бы на выборы.

Наиболее выгодным кандидатом для России считают Дональда Трампа (44%), Камалу Харрис считают выгодной для российско-американских отношений только 8%, никого из кандидатов не считают выгодным 38%, а 10% затруднились с ответом.

Результаты последних опросов

В августовском опросе россиян по мотивам покушения на Дональда Трампа 42% респондентов говорили о готовности отдать свои голоса экс-президенту США, тогда как 25% выбрали бы Роберта Кеннеди-младшего, если бы могли принять участие в выборах. Стоит отметить, что данный опрос проводился до того, как Кеннеди-младший выступил с поддержкой кандидатуры Трампа. 6% респондентов отдали бы свой голос Камале Харрис, в то время как 9% предпочли бы другого кандидата.

В июльском опросе Новостей Mail, проведенном после того, как стало известно о снятии кандидатуры Байдена с выборов, около 40% россиян рассказали, что верят в шансы женщины-кандидата одержать победу на выборах в США.

Ранее Роберт Кеннеди-младший стал самым популярным кандидатом на выборах в США у россиян. Об этом свидетельствовали данные опроса Новостей Mail по итогам дебатов, прошедших между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом. Согласно результатам тогдашнего исследования, если бы россияне могли голосовать на выборах в США, Дональд Трамп набрал бы 24%, а 6% проголосовали бы за Джо Байдена. 19% опрошенных не поддержали ни одного кандидата, а 15% не пришли бы на выборы.

Исследования Новостей Mail