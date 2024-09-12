По ее словам, за восемь месяцев 2024-го, гражданства России лишились 1117 натурализованных лиц «в связи с совершением ими противоправных действий».
МВД приступило к реализации положений закона, предусматривающего прекращение гражданства у натурализованных граждан, не вставших на воинский учет, предупредила Волк.
«В этих целях в военных комиссариатах запрошены дополнительные сведения о лицах, приобретших российское гражданство и не исполнивших данную обязанность», — написала она.
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МВД запросило у военкоматов данные о ставших гражданами России мигрантах
МВД запросило у военкоматов данные о лицах, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале.