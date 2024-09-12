Аксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма

«Расторгнуть с Типпой Айдером Ахтемовичем служебный контракт о прохождении государственной гражданской службы РК, освободить его от должности председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма и уволить с государственной гражданской службы по собственной инициативе согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении.