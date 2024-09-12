Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов освободил Айдера Типпу от должности председателя Госкомитета по делам межнациональных отношений РК. Соответствующий указ размещен на сайте правительства Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Расторгнуть с Типпой Айдером Ахтемовичем служебный контракт о прохождении государственной гражданской службы РК, освободить его от должности председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма и уволить с государственной гражданской службы по собственной инициативе согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении.

Айдер Типпа занимал пост главы Госкомнаца Крыма с 10 марта 2021 года. До этого являлся первым заместителем главы администрации Первомайского района РК.