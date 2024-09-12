Хабиров поручил пополнять фонд фонящих дорог не менее чем на 1 млрд в год

«Мы хорошо понимаем, что людей волнует состояние не только стратегически важных дорог, но в первую очередь, ближайших к ним, межмуниципальных, местных, — сказал Радий Хабиров. — Не все они находятся в удовлетворительном состоянии, что вызывает справедливые нарекания людей».