Хабиров поручил пополнять фонд фонящих дорог не менее чем на 1 млрд в год

Созданный в республике фонд фонящих дорог должен пополняться не менее чем на 1 млрд рублей ежегодно. Поручение дал правительству глава региона Радий Хабиров на церемонии инаугурации 12 сентября.
Бюджет фонда на сегодня составляет 4,5 млрд рублей. К 2023 году объем средств должен увеличиться до 9,5 млрд.
«Мы хорошо понимаем, что людей волнует состояние не только стратегически важных дорог, но в первую очередь, ближайших к ним, межмуниципальных, местных, — сказал Радий Хабиров. — Не все они находятся в удовлетворительном состоянии, что вызывает справедливые нарекания людей».
Говоря о федеральных и межмуниципальных дорогах, Хабиров дал поручения по увеличению показателя по соответствию нормативам. По трассам федерального значения к 2030 году он должен составить 85%, регионального и межмуниципального значения — 60%.